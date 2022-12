Huawei Mediapad T5: Amazon lo SVENDE per Natale con il 40% di sconto

Le offerte di Amazon per le vacanze di Natale partono a mille e ti danno la possibilità di acquistare l’ottimo tablet economico Huawei Mediapad T5 a un prezzo davvero ridicolo, complice uno sconto del 40% che fa crollare il tablet sotto la soglia dei 140€.

Infatti, ad appena 139€, il device del colosso cinese ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e ti assicura un’esperienza di utilizzo decisamente soddisfacente.

Su Amazon puoi acquistare il Mediapad T5 di Huawei con il 40% di sconto

Nonostante il prezzo molto economico, Huawei Mediapad T5 è un device perfettamente bilanciato per portare a termine i task di tutti giorni: è perfetto per navigare in rete, chattare sui social con gli amici, guardare video, ascoltare la musica, portalo in mobilità per studiare e molto altro ancora.

Frontalmente è presente un ampio pannello da 10 pollici ad alta risoluzione con un buon rapporto di forma che facilita l’utilizzo senza affaticare le mani, mentre sotto il cofano trova posto un processore octa core sempre al tuo fianco per avviare in un istante le app che utilizzi spesso. Dotato di un design sottile ed elegante con un corpo unibody realizzato interamente in metallo, il tablet monta anche un sistema audio stereo per ascoltare tutta la musica che vuoi senza compromessi.

Ad appena 139€ rappresenta l’ccasione ideale da acquistare su Amazon per avere sempre a disposizione un tablet calibrato per un uso domestico senza legarti a compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.