Sei in cerca di un tablet? Huawei MediaPad M5 Lite è in offerta su Amazon a soli 283,85€. Il ribasso del 19% corrisponde a uno sconto effettivo di 66,05€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Huawei MediaPad M5 Lite: il tablet definitivo

Con un design semplice e lineare, il tablet Huawei MediaPad M5 Lite è un dispositivo ideale per più utilizzi. La colorazione grigia lo rende subito più sofisticato.

Il display da 10,1 pollici rende l’esperienza visiva immersiva e ampia, la risoluzione da 1920×1200 pixel è garante di contenuti dinamici e nitidi. Le cornici, in questo caso, non sono ultra sottili ma non tolgono nulla all’esperienza finale.

Il processore montato è un HiSilicon Cortex A5 che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione che rendono l’utilizzo fluido. La memoria può essere espansa attraverso MicroSD fino a 256 GB.

Sono presenti due fotocamere: quella frontale monta una lente da 8 megapixel così come quella posteriore che ha la medesima risoluzione. Questa caratteristica lo rende adatto a un utilizzo dedicato alla didattica a distanza e allo smart working.

La batteria integrata è da 7500mAh che garantisce un’autonomia più che quotidiana. La ricarica avviene in modalità quick charge e consente di ripristinare l’autonomia in appena 3 ore.

Degna di nota è la modalità Kids Corner che include una serie di funzioni dedicate ai bambini con cui farli divertire in sicurezza.

Puoi acquistare Huawei MediaPad M5 Lite a soli 283,85€ su Amazon nella colorazione Grigio. Acquistalo oggi e ricevilo a casa entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto. Il tablet, in conclusione, è acquistabile anche a rate per mezzo del programma CreditLine di Confidis.

