Huawei Mateview SE: il monitor per tutti è al MINIMO STORICO su Amazon

Huawei Mateview SE è uno dei monitor più interessanti sul mercato, garantendo un ottimo rapporto qualità/prezzo e la possibilità di offrire ottime prestazioni per tanti contesti di utilizzo. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor di Huawei al prezzo minimo storico. L’offerta, infatti, permette di portarsi a casa il monitor con un prezzo scontato di 109 euro invece di 169 euro. Da notare che in sconto c’è anche la versione Vertical, ruotabile per un orientamento in senso verticale, al prezzo di 159 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Huawei Mateview SE: ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

Huawei Mateview SE ha tutte le carte in regola per offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il monitor è dotato di un design privo di bordi e può contare su di un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 75 Hz.

Il monitor può contare su di una porta HDMI e su di una porta DP per un collegamento facile a tutti i dispositivi. Puntando sulla versione Vertical, invece, è possibile beneficiare di un vantaggio aggiuntivo: in questo caso, infatti, il monitor è orientabile in verticale e si adatta ad essere utilizzato anche come secondo monitor.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Huawei Mateview SE al prezzo scontato di 109 euro invece di 169 euro. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato e rappresenta il nuovo minimo storico per il monitor. Da notare che è disponibile anche la versione Vertical del Mateview con un prezzo di 159 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.