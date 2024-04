Huawei Mateview SE, che prezzo! Su amazon a meno di 125€

Il Huawei Mateview SE Standard è un’opzione eccellente per chi cerca un monitor FHD di alta qualità a un prezzo accessibile: attualmente è disponibile su Amazon a soli 124,80€, con uno sconto del 15%.

Questo monitor da 23,8 pollici è caratterizzato da bordi ultra sottili che ne massimizzano l’area visiva, offrendo un rapporto screen-to-body del 92% e un ampio angolo di visione di 178 gradi, per un’esperienza visiva immersiva sia nel lavoro che nell’intrattenimento.

Una delle principali caratteristiche del Mateview SE è la sua eccezionale gamma di colori P3 al 90%, che assicura una riproduzione dei colori vivida e accurata, rendendolo ideale per la visione di contenuti multimediali, il design grafico e la fotografia digitale. Inoltre, il supporto per contenuti HDR eleva ulteriormente la qualità dell’immagine, offrendo contrasti più definiti e colori più intensi.

La salute visiva è una priorità per questo monitor, che vanta la certificazione SGS per un basso affaticamento visivo e la certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e l’assenza di sfarfallio.

La modalità e-book è un’altra funzione pensata per migliorare l’esperienza di lettura sullo schermo, offrendo effetti di presentazione simili alla carta e caratteri addensati automaticamente per una lettura più confortevole e meno affaticante per gli occhi.

Il Mateview SE Standard è una scelta solida per chi cerca un monitor di ottima qualità che offre una vasta gamma di opzioni di connettività. Non perdere questa offerta e acquistalo subito a soli 124,80€!