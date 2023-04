Huawei MateView SE a meno di 160€: il monitor due-in-uno che non ti aspetti

Oggi vogliamo parlarvi di un meraviglioso monitor che è capace di funzionare sia in verticale che in orizzontale. Si chiama Huawei MateView SE ed è un prodotto entry-level ma presenta comunque specifiche all’avanguardia e caratteristiche da top di gamma. Di listino costerebbe 199,00€, ma grazie agli sconti folli presenti sul sito di e-commerce americano, sarà vostro con soli 159,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si risparmia il 2o% sul valore ufficiale; questo implica che sarà vostro ad un prezzo super e ci sono ulteriori vantaggi in merito.

Huawei MateView SE: l’occasione da non perdere

Il monitor presenta un meraviglioso schermo IPS FullView da ben 23,8 pollici con cornici super sottili; il rapporto schermo-corpo è del 92% e l’angolo di visione è di ben 178 gradi. Il pannello copre il 90% della gamma cromatica P3, ci sono ben 16,7 milioni di colori e i vostri contenuti risulteranno frizzanti e corposi con colori reali e vividi.

Non finisce qui: questo è il primo monitor al mondo ad aver introdotto la certificazione SGS che riduce l’affaticamenti della vista. Non di meno, è certificato TÜV Rheinland contro le emissioni di luce blu e non troviamo sfarfallio di alcun tipo.

Grazie al design di nuova generazione, questo MateView SE può passare agevolmente dalla configurazione verticale a quella orizzontale senza il minimo problema. Ottimo sa per essere usato come pannello principale o come monitor secondario in un desk Setup con più unità. Dulcis in fundo, citiamo la modalità eBook che trasforma il display in una sola di eBook con caratteri ingranditi e non solo.

Sono tante le features di questa periferica, come avrete visto. A soli 159,99€, spese di spedizione incluse, con possibilità di ricevere il pacco in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

