Huawei MateView: monitor TOP ad un prezzo MAI visto (-150€)

Uno dei migliori monitor consumer con risoluzione 4K e un prezzo contenuto è certamente il Huawei MateView GT da 28 pollici. Parliamo di un pannello smart Ultra-HD. In questi giorni di Black Friday lo si porta a casa ad un prezzo super vantaggioso: solo 547,90 al posto di 699 euro. Capite bene che si parla di circa 150 euro in meno per uno degli accessori da lavoro più ricercati di sempre.

Huawei MateView da 38″: non fatevelo sfuggire

Le sue dimensioni sono di 28,2 pollici e presenta ben 1,5 milioni di pixel in più rispetto a un pannello 4K standard. Il rapporto schermo-corpo è del 94% e la cornice laterale si riduce a una superficie di appena 6 mm.

Questo prodotto è perfetto per i video editor e i professionisti dell'imaging, dialoga bene con PC Windows e Mac Apple. Huawei MateView assicura un'incredibile luminosità e vivacità ai vostri progetti di design, ai vostri video e foto. La gamma cromatica di livello cinematografico DCI-P3 arriva fino al 98%. Non dimentichiamo poi che è certificato VESA e gode dell'HDR400 e della super-intensa luminosità fino a un massimo di 500 nits.

Si può perfino proiettare lo schermo del vostro laptop in wireless per trasferire dati velocemente e immagini con latenza e sfocature minime. Ma la cosa più incredibile è che potete perfino sincronizzare il vostro tablet e usarlo come tavoletta grafica per lavorare a progetti di design sul suddetto MateView.

Con la smart bar interagirete facilmente con il sistema operativo del monitor; cambiare la sorgente, le impostazioni o altro sarà facile e immediato. Anche la costruzione è al top, con la base in lega di alluminio e una cerniera super resistente in acciaio. Dulcis in fundo, c'è un doppio speaker integrato nel telaio. Cosa volere di più?

A 547,90€ è da non perdere; affrettatevi prima che termini la promo del Black Friday.