Huawei MateStation S in offerta con il 25% di sconto: AMD Ryzen 5 e design ultra-compatto

L’Huawei MateStation S è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% a soli 373,92€ anziché 497,21€. Questo PC desktop di Huawei offre un’esperienza di computing avanzata e un design accattivante.

Ispirato alle stelle, il design del MateStation S è caratterizzato da un corpo compatto e sottile, misurando appena 93 mm in larghezza e 293 mm in altezza. Questo desktop si integra con stile in qualsiasi ambiente, garantendo un tocco di eleganza.

Il cuore pulsante di questo sistema è il processore AMD Ryzen 5 4600G con scheda grafica Radeon, che offre prestazioni eccezionali indipendentemente dall’attività che stai svolgendo. Con la potenza di elaborazione di questo processore, puoi mettere il turbo a tutte le tue attività quotidiane.

Il MateStation S è progettato per garantire un funzionamento silenzioso e un raffreddamento efficace. I canali per il ricircolo dell’aria assicurano una rapida dissipazione del calore, evitando una riduzione delle prestazioni. Il sistema rimane silenzioso anche quando lavora alla massima velocità, garantendo un ambiente di lavoro confortevole.

Inoltre, questo desktop è equipaggiato con una SSD ad alta velocità da 256 GB per un rapido accesso e il salvataggio dei dati, e la memoria DDR4 a 3200 MHz per prestazioni fluide. La presenza di una porta USB-C anteriore facilita la ricarica rapida del tuo telefono, mentre le porte posteriori offrono opzioni di connettività per le tue periferiche.

Approfitta dell’offerta su Amazon per portare a casa il Huawei MateStation S PC Computer Desktop a un prezzo incredibile di 373,92€ e goditi un computing potente con stile.

