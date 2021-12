Huawei MatePad T 10s: IMPERDIBILE a questo prezzo su Amazon (-45€)

Il tablet Huawei MatePad T 10s, proposto oggi in versione Wi-Fi ad un prezzo che non lascia indifferenti, porta con sé notevole qualità costruttiva e prestazioni eccellenti. Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 21%, pagherai appena 164,90 euro con un risparmio di ben 45 euro.

Huawei MatePad T 10s in offerta ad un prezzo ridicolo

Il tablet si caratterizza per la presenza di un display da 10.1 pollici con risoluzione pari a 1920×1200 pixel, per immagini sempre nitide e colori vivaci.

A bordo troviamo una fotocamera anteriore da 2MP ed una camera principale da 5MP. Il dispositivo è composto da 2 speaker stereo simmetrici e supporta la tecnologia Huawei Histen 6.1. Prestazioni eccellenti grazie al processore octa-core ed alla personalizzazione del sistema operativo con EMUI 10.1.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello il tuo Huawei MatePad T 10s: oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.