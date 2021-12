Huawei MatePad T 10s è il tablet che volevi (-120€)

Se questo non è un affare tieniti pronto, perché proprio non so cosa proporti! In promozione su Amazon hai la possibilità di acquistare un fantastico tablet come Huawei MatePad T 10s a soli 129,00€. Con uno sconto di 120 euro, infatti, è un'occasione da non perdere anche perché non ti fa mancare assolutamente nulla.

Disponibile per le spedizioni Prime, arriva senza alcun costo aggiuntivo ma attenzione: ormai si parla del dopo le feste di Natale.

Huawei MatePad T 10s: tutto quello che devi sapere

Un vero gioiellino tra le tue mani. Puoi stare certo che se scegli questo tablet non te ne pentirai, neanche in vista del fatto che mancano i servizi Google. Ormai Huawei ha implementato di tutto e di più all'interno del suo sistema e diciamocelo, l'App Gallery ha tante applicazioni quante te ne servono!

Con un display da 10,1 pollici non goderti il tuo svago è praticamente impossibile. La risoluzione avanzata ti consente di guardare video, leggere libri e tutto il resto senza mai ignorare un dettaglio. E poi il design merita anche una nota di merito visto e considerato che è ultra slim e leggero tra le tue mani.

Non ti preoccupare perché non manca un processore Octa Core che ti regge il gioco. Poi sono presenti anche due fotocamere per sbizzarrirti come meglio credi.

Ps: anche la batteria non è da meno.

Acquista subito il tuo Huawei MatePad T 10s su Amazon a soli 129,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena qualche giorno e con spedizioni gratuite grazie a Prime.

Se non sei abbonato questa è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi della sottoscrizione: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.