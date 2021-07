Huawei MatePad T 10s è in promozione su Amazon a soli 126,13€. Con un risparmio di circa 84€ te lo porti a casa per non lasciarlo mai più.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Tablet? Sì, un Huawei MatePad T 10s

Se sei alla ricerca di un tablet ti trovi nel posto giusto perché Huawei MatePad T 10s è in promozione e costa pochissimo. Con poco più di cento euro rimani soddisfatto della tua scelta, sia se lo vuoi per utilizzo personale che per far divertire i bambini.

Semplice e funzionale, questo dispositivo ti offre una visione dei contenuti perfetta con il su display da 10,1 pollici e risoluzione elevata. Ti puoi gustare tutti i video e lo streaming che vuoi senza avere problemi. In più le cornici sono sottili e sembrano amplificare la resa finale.

Il processore è ovviamente un Octa Core per avere il massimo e abbinati ci sono 2 GB di RAM più che sufficienti per un utilizzo quotidiano. Non ti preoccupare neanche della memoria perché è espandibile con MicroSD.

Grazie alla fotocamera frontale e posteriore scatti foto, registri video e partecipi a conferenze senza alcun problema. La batteria integrata, invece, ti regala un'autonomia sufficiente a passare una giornata fuori casa senza doversi portare dietro il caricatore.

Non ti dimenticare di attivare la modalità Kids Corner per mettere a sicuro i bambini in caso.

Ps: non sono presenti i servizi Google ma con lo store di Huawei scarichi tutte le applicazioni che vuoi normalmente.

Acquista subito il tuo Huawei MatePad T 10s su Amazon a soli 126,13€ in colorazione Deepsea Blue. Lo ordini e lo ricevi in sole 48 ore se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard le spedizioni sono gratis presso i punti di ritiro.

Se vuoi lo puoi acquistare anche a rate scegliendo Confidis come modalità di pagamento in fase di check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

