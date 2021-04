Sei in cerca di un tablet dal prezzo contenuto? Huawei MatePad T 10 è in offerta su Amazon a soli 119,90€. Il ribasso del 25% si concreta in uno sconto effettivo di 40,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Huawei MatePad T 10: le specifiche di questo tablet

La colorazione Deepsea Blue rende Huawei MatePad T 10 un tablet esteticamente appagante. Il design semplice e con bordi leggermente arrotondati sono lati distintivi di questo device.

Il suo display da 9.7 pollici è leggermente al di sotto della media, ciononostante offre una visione dei contenuti ampia e immersiva. La risoluzione 1280×800 fa da padrona regalando un’esperienza visiva ottima.

Il processore montato è un Intel Octa Core e viene abbinato a 2 GB di RAM e 16 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo quotidiano e rilegato a semplici funzioni. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 512 GB mediante MicroSD.

Degna di nota è la protezione occhi mediante la modalità Eye Comfort che combina tecnologie avanzate per evitare che la luce blu possa provocare danni alla vista. Comoda anche la modalità eBook se si è amanti della lettura.

Trattandosi di un tablet pratico, lo stesso monta due fotocamere: quella frontale ha una risoluzione da 2 megapixel mentre quella anteriore ha una risoluzione di 5 megapixel.

Tra le altre features non sono da ignorare la modalità Kids Corner dedicata ai bambini, lo Speaker Dual Stereo e la versione EMUI 10.1.

Puoi acquistare il tablet Huawei MatePad T 10 a soli 119,90€ su Amazon nella sua colorazione Deepsea Blue. Le spedizioni vengono operate in circa 48 ore per coloro che sono abbonati a Prime. In caso contrario, le consegne sono comunque gratuite per chi effettua il primo acquisto. Questo dispositivo, in conclusione, può essere acquistato a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

