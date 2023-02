Huawei MatePad SE 10.4: il tablet ritorna con più RAM ed altre sorprese

Huawei, “ancora una volta”, ha ufficializzato il tablet MatePad SE 10.4. Non si tratta di un’assoluta novità: un modello con lo stesso nome è già in vendita nel nostro mercato con una diversa configurazione tecnica.

Il tablet Huawei monta un display IPS da 10,4 pollici con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel ed è alimentato dal SoC Snapdragon 680 con un massimo di 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione ed espansione fino ad 1 TB.

Nuovo Huawei MatePad SE 10.4 ufficiale: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Di seguito riportiamo l’elenco delle specifiche complete riguardanti il tablet Huawei:

Display IPS da 10,4 pollici (2000 x 1200 pixel)

Processore Octa Core Snapdragon 680 6nm con GPU Adreno 610

4 GB / 6 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione (fino ad 1 TB con microSD)

Sistema operativo HarmonyOS 3.0

Fotocamera posteriore da 5 MP con messa a fuoco automatica ed apertura f/2.2

Fotocamera frontale da 5MP con apertura f/2.2

Dimensioni di 246,9×156,7×7,85 mm e peso di 468 g

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti con sistema Huawei Histen 8.0

Connettività Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB Type C

Batteria da 7700 mAh

Per il momento, il nuovo MatePad SE 10.4 sarà disponibile in Cina dal 16 febbraio nei colori Dark Blue, Obsidian Black, Island Blue con prezzi a partire da 1299 yuan (circa 177 euro): non si esclude l’arrivo in Italia.

