Le presunte specifiche dell'atteso Huawei MatePad Pro 2 (WGR-W09) sono apparse su Geekbench: ecco tutto ciò che è merso sul prossimo tablet dell'azienda cinese.

MatePad Pro 2: cosa sappiamo

Un misterioso tablet targato Huawei – con numero di modello WGR-W09 – è stato avvistato con le sue specifiche chiave sulla piattaforma Geekbench: stando alle indiscrezioni, potrebbe trattarsi dell'Huawei MatePad Pro 2, successore del MatePad Pro.

Venendo ai dettagli, la pagina afferma che il tablet è riuscito a segnare 908 punti nel test single-core e 2987 punti nel round multi-core, sarà dotato del sistema operativo Android 10 e godrà di 8 GB di RAM.

Vale la pena notare che i dettagli riguardo il chipset non sono stati rivelati su Geekbench, ma è emerso che l'atteso MatePad Pro 2 avrà a bordo un processore octa-core da 2.04 GHz.

Rumor precedenti hanno affermato che il tablet supporterà la connettività 5G SA / NSA, avrà sotto il cofano il chip HiSilicon Kirin 9000 e sarà disponibile in due dimensioni, da 12,2 pollici o da 12,6 pollici.

Nell'attesa di avere qualche informazione in più, ricordiamo che l'Huawei MatePad Pro gode di un display Quad HD + da 10,8 pollici, cornici spesse e rapporto schermo-corpo del 90%.

Il tablet è alimentato dal SoC Kirin 990 abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Si tratta di un device perfetto per lavorare, ma adatto anche a sessioni di gaming più accese.

Per quanto riguarda l'autonomia energetica, il tablet fa affidamento su una batteria da 7250 mAh – che permette un utilizzo in mobilità prolungato – con supporto per la ricarica rapida a cavo da 40W (Huawei SuperCharge); il MatePad Pro è anche provvisto del sistema di ricarica inversa.

