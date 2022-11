Huawei MatePad a 90€ in MENO: offerta da prendere al volo

Oggi dovevo assolutamente segnalarti questa offerta pazzesca con cui ti puoi accaparrare un tablet bellissimo a un prezzo ridicolo. Non ci credi? Allora vai su Amazon e metti nel tuo carrello Huawei MatePad a soli 209 euro, invece che 299,90 euro.

Con questo sconto potrai risparmiare più di 90 euro e mettere le mani su un dispositivo di ottima qualità. Grazie all’ampio display da 10,4 pollici riuscirai a goderti i tuoi contenuti video in alta risoluzione, in modo coinvolgente. Avrai a disposizione 128GB di memoria e una batteria da 7250 mAh, per una durata pazzesca.

Questa non è davvero un’offerta da perdere. Visto il prezzo andrà a ruba per cui deve essere velocissimo. Dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo Huawei MatePad a soli 209 euro. Se preferisci potrai anche pagare rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Huawei MatePad: audio coinvolgente e prestazioni altissime

Una delle tante cose che meritano una nota di questo tablet è sicuramente l’audio. Grazie a quattro altoparlanti riuscirai ad avere un suono potente e nitido, per un’esperienza coinvolgente. Nonostante le piccole dimensioni ti sembrerà di essere al cinema. Inoltre il display FullView da 2K ti permetterà di cogliere ogni dettaglio in ciò che stai guardando per un’esperienza dinamica e reale.

È dotato di un sistema a doppio schermo che ti consente di visualizzare fino a 4 applicazioni contemporaneamente in modo da svolgere il lavoro il più efficacemente possibile. Inoltre con l’app Multiplier potrai svolgere due azioni separate con una sola applicazione. Non dovrai assolutamente preoccuparti della batteria che ha la capacità di durare quasi fino a 13 ore e con solo 30 minuti di ricarica avrai altre 2 ore e mezza di autonomia.

Questa è davvero un’opportunità eccezionale. Per non perderla devi essere veloce perché un prezzo del genere è destinato a durare poco. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Huawei MatePad a soli 209 euro, invece che 299,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.