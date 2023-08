Huawei MatePad 11,5'' in Italia: ottimo tablet per la produttività

Huawei Consumer Business Group ha lanciato in Italia il nuovo tablet Huawei MatePad 11,5’’, parte della linea MatePad. L’obiettivo è rendere lo smart working ancora più semplice ed accessibile, fornendo un design con corpo metallico unibody.

Il tablet presenta uno schermo da 11,5 pollici con refresh rate di 120 Hz ed è alimentato da HarmonyOS 3.1. Questo sistema operativo offre alte prestazioni sia per il lavoro da casa che per l’intrattenimento. Il display FullView e il design elegante lo collocano in una fascia di prezzo inedita per la linea MatePad.

Huawei MatePad 11,5’’: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Questo nuovo tablet Huawei si distingue per il suo elegante corpo in alluminio senza interruzioni e nella delicata colorazione Space Gray. Con uno spessore di soli 6,85 mm e un peso di 499 grammi, il tablet offre comfort nell’uso quotidiano. L’innovativa antenna Cavity Slot Magnetic (CSM) ottimizza il segnale senza compromettere l’aspetto, garantendo una ricezione di alta qualità.

L’ultimo modello della linea Huawei MatePad presenta uno schermo FullView da 11,5’’ con un rapporto schermo-corpo dell’86% in formato 3:2, per una visione più ampia rispetto ai dispositivi tradizionali da 16:9. La frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz e la risoluzione da 2200 x 1440 pixel assicurano massima chiarezza e fluidità delle immagini. Da segnalare le certificazioni di bassa emissione di luce blu e zero sfarfallio di TÜV Rheinland, che consentono un uso prolungato senza affaticamento degli occhi.

La tastiera portatile Huawei Smart Keyboard ha tasti con corsa di 1,5 mm e funzionalità simili a un PC per una digitazione più immediata. Il sistema operativo HarmonyOS 3.1 permette il “drag and drop” e consente ai professionisti di lavorare in scioltezza fra tablet, smartphone, PC, monitor e auricolari. Le nuove funzioni di multischermo consentono un multitasking simile a quello di un PC, con SuperHub e Take Snippet per trasferire elementi tra app e dispositivi con un trascinamento.

L’app professionale gratuita Huawei Notes sfrutta le capacità del tablet per la scrittura a mano. La versione migliorata permette una scrittura fluida e l’inserimento di documenti in vari formati, con organizzazione in cartelle e personalizzazione delle copertine. Il tablet Huawei MatePad 11,5’’ monta un chip a 4 nm e una dual-antenna 2×2 MIMO con banda a 160 MHz per un’esperienza di gaming ottimizzata. La batteria da 7700 mAh e la ricarica rapida da 20 W assicurano infine una lunga durata.

Huawei MatePad 11,5’’ nella configurazione 6+128 GB è disponibile a partire da oggi al prezzo di 299,90 euro in colorazione Space Gray sullo store online ufficiale. Fino al 30 settembre potrai avere in omaggio la penna capacitiva Huawei M-Pencil di 2° generazione e, con l’aggiunta di 49,90 euro, anche la Smart Keyboard in versione UK.