Se devi acquistare un tablet e non hai preso in considerazione il Huawei MatePad 11, mi dispiace dirtelo ma sei a metà della tua ricerca. In super promozione su Amazon lo paghi appena 399,90€, infatti grazie al ribasso hai l'occasione di risparmiare cento euro e portare a casa un vero gioiello.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei MatePad 11: tutto il mondo nelle tue mani

Esteticamente mozzafiato, il gioiellino di Huawei in offerta su Amazon non può non conquistarti. Completo di tutto ti mette a disposizione una scheda tecnica che non solo soddisfa le tue esigenze ma ti mette a disposizione ogni strumento per sentirti in grado di fare tutto. In questa colorazione Matte Grey, arriva a casa tua con tanto di M Pencil.

Il display da 11 pollici è di una bellezza straordinaria: ti permette di avere una visione dettagliata in ogni campo. Dalle applicazioni, ai video online fino ad arrivare lo streaming. Praticamente ti consente di utilizzare il tablet finanche per i giochi visto i 120Hz integrati.

Come processore non poteva non esservi un Qualcomm Snapdragon 865 che fornisce al dispositivo la potenza di cui sei alla ricerca. Con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria ti sbizzarrisci come meglio credi senza importi limiti.

Come detto prima hai a disposizione anche la M Pencil che supporta 4096 livelli di pressione. In altre parole ci scrivi e ci disegni sopra come se avessi un quaderno nelle mani, rendendolo perfetto anche studio e lavoro.

Cos'altro gli manca? Sicuramente non una batteria ottima dato che quella integrata ti offre ore e ore di autonomia quando sei fuori casa.

Questo dispositivo è perfetto così come lo vedi, quindi non perdere tempo e acquista Huawei MatePad 11 su Amazon a soli 399,90€. Lo ordini e lo ricevi in appena un giorno o massimo due se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard hai le consegne gratuite nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet