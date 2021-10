Huawei MatePad 11: torna il prezzo folle su Amazon!

Siete alla ricerca di un ottimo tablet e avete adocchiato il nuovo Huawei MatePad 11? Bene, oggi grazie a un'offerta ciclica il tablet della nota azienda cinese torna in promozione su Amazon a prezzo di appena 399,90 euro. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei MatePad 11: caratteristiche principali

Il display da 11 pollici è di una bellezza incredibile perché vi consente di avere una visione dettagliata in ogni campo. Dalle applicazioni, ai video online fino ad arrivare allo streaming. Potete anche utilizzarlo per i giochi visti i 120Hz integrati.

Come processore non poteva non esservi un Qualcomm Snapdragon 865 che fornisce al dispositivo tutta la potenza necessaria e con i 6 GB di RAM e i 128 GB di memoria potete sbizzarrirvi come meglio credete senza alcun limite.

Compresa nel prezzo avrete a disposizione anche la M Pencil che supporta 4096 livelli di pressione. In altre parole ci scrivete e ci disegnate sopra come se aveste un quaderno nelle mani, rendendolo perfetto anche per studio e lavoro. Il sistema audio a quattro altoparlanti e quattro canali crea un fantastico mondo sonoro. I potenti toni bassi e gli alti cristallini sono regolati da Harmon Kardon per riprodurre i vostri toni preferiti esattamente come dovrebbero essere.

Questo dispositivo è perfetto così come lo vedi, anche senza la presenza di un sistema operativo basato su Android (utilizza, infatti, il nuovo HarmonyOS 2). Non perdete tempo e acquistate Huawei MatePad 11 su Amazon a soli 399,90 euro. Lo ordinate e lo ricevete in appena due giorni lavorativi grazie a Prime.