Huawei MatePad 11: scopri l'extra sconto segreto in carrello

Huawei MatePad 11 è un fantastico tablet completo di tutti gli optional possibili e immaginabili. Potrai abbinarlo alla tastiera per renderlo un vero laptop e alla M-Pencil per trasformarlo in quaderno meraviglioso sul quale prendere appunti, disegnare e sottolineare.

Unieuro ti sta facendo un regalo estremo. Infatti non solo è in vendita a un prezzo pazzesco, ma direttamente online attiverai un extra sconto del 5%. Mettilo nel carrello a soli 407.55 euro, invece di 499,90 euro. Utilizzando il metodo di pagamento PayPal potrai pagarlo in 3 comode rate a interessi zero e senza busta paga.

Il suo super display FullView Huawei da 120Hz è davvero stratosferico. Immagini sempre nitide, scorrimento fluido e lavorabilità sulla superficie da oscar: questo è il tuo nuovo tablet con AppGallery, lo store completo estraneo al Google Play Store.

Huawei MatePad 11: 6 motivi + 1 per acquistarlo

Huawei MatePad 11 è tuo a soli 407.55 euro, invece di 499,90 euro. Incredibile vero? Ti basterà collegarti al link di Unieuro e metterlo nel carrello. L’extra sconto del 5% si attiverà automaticamente prima del check out. Hai 6 buoni motivi, più 1, per acquistarlo:

entrerai in un mondo interconnesso grazie alla tecnologia Huawei Share ;

; display con frequenza di aggiornamento a 120Hz per una visione più chiara e veloce;

per una visione più chiara e veloce; sistema multitasking in un solo schermo per fare e vedere più cose contemporaneamente;

in un solo schermo per fare e vedere più cose contemporaneamente; schermo certificato TÜV Rheinland Dual per avere più luminosità senza stancare la vista;

per avere più luminosità senza stancare la vista; interazione tra tastiera e mouse per risultati performanti;

e per risultati performanti; Huawei M-Pencil di seconda generazione con funzionalità aggiornate;

di seconda generazione con funzionalità aggiornate; prezzo speciale Unieuro con extra sconto del 5%.

Insomma, con questo tablet fantastico spingerai il tuo potenziale al massimo. Il suo desktop organizzato ti permetterà di individuare tutte le app sfruttando così al meglio il touchscreen e il mouse. Avrai tutto il tuo mondo condiviso con gli altri dispositivi a marchio collegandolo a un laptop come secondo schermo.

Non perdere altro tempo e scegli il fantastico Huawei MatePad 11. Oggi è tuo a soli 407.55 euro, invece di 499,90 euro. Mettendolo nel carrello attiverai lo sconto extra del 5% che Unieuro ha riservato per te. E se scegli il metodo PayPal potrai pagarlo in 3 comode rate senza busta paga e a interessi zero.