HUAWEI MatePad da 11,5 pollici e 512GB al MINIMO STORICO Amazon

Se vuoi acquistare un tablet dalle ottime prestazioni senza dover spendere un patrimonio allora dai un’occhiata a questa super offerta che ti stiamo per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello HUAWEI MatePad da 11,5 pollici a soli 279 euro, invece che 349 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Sul prezzo di listino c’è uno sconto del 20% che taglia il prezzo e lo porta al più basso finora registrato su Amazon. Risparmi 70 euro sul totale e metti le mani su un tablet davvero eccezionale. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI MatePad da 11,5 pollici a prezzo Hot

Il mitico HUAWEI MatePad in questo momento gode di un rapporto qualità prezzo davvero difficilmente battibile. Si presenta con un ottimo display LCD TFT da 11,5 pollici con uno spessore di appena 6,85 mm e un peso di circa 499 grammi. Possiede una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera anteriore da 8 MP per foto e video in alta risoluzione.

È dotato del processore KirinT80 a 8 Core, sostenuto in questa versione da 6 GB di RAM e dal sistema operativo HarmonyOS 4.2 semplice e intuitivo. Avrai la possibilità di archiviare tutto quello che vuoi senza problemi grazie alla bellezza di 512 GB di memoria interna. E poi una delle cose più interessanti, una super batteria da 7700 mAh che dura per tutto il giorno e si ricarica in fretta. Potrai avvalerti delle connessioni WiFi per Internet e Bluetooth 5.2 per collegare dispositivi come cuffie senza fili.

Davvero una straordinaria occasione da non farsi scappare. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo HUAWEI MatePad da 11,5 pollici a soli 279 euro, invece che 349 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.