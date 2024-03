Huawei MatePad 11.5 in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo

Il Huawei MatePad 11.5 è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 249,00€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo. Questo dispositivo non è soltanto un tablet di alta qualità con prestazioni robuste, ma un vero e proprio gioiello tecnologico progettato per rispondere a esigenze sia professionali che di intrattenimento, racchiuso in un elegante corpo unibody in metallo.

Il display FullView da 11,5 pollici, con il suo rapporto d’aspetto 3:2 ottimizzato e una risoluzione 2.2K, è uno dei grandi punti di forza di questo tablet. La frequenza di aggiornamento elevata a 120 Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva, sia che si stia navigando tra le app, giocando o guardando video.

Al cuore del MatePad 11.5 batte un processore ad alte prestazioni da 4 nm, capace di gestire senza sforzo ogni tipo di attività, dalla creazione di presentazioni in PowerPoint, alla presa di appunti, al gaming, fino alla riproduzione di contenuti multimediali. La combinazione di 6GB di RAM e 128GB di ROM assicura inoltre ampio spazio di archiviazione e fluidità nel multitasking, rendendo questo dispositivo estremamente versatile.

Il design unibody in metallo, con uno spessore di soli 6.85mm, non solo conferisce al MatePad 11.5 un aspetto sofisticato e moderno, ma assicura anche una presa confortevole e sicura, nonostante le sue dimensioni generose. Questo tablet, leggero come l’aria con i suoi 499g, rappresenta la fusione perfetta tra eleganza e praticità, ideale per chi è sempre in movimento.

La dotazione di una batteria da 7700mAh, che supporta fino a 10,5 ore consecutive di riproduzione video con una singola carica, significa che il MatePad 11.5 può accompagnarti lungo tutta la giornata, senza necessità di ricariche frequenti.

Il MatePad 11.5 è una scelta eccellente per chi cerca un tablet performante, elegante e pensato per il benessere visivo. L’offerta Amazon attuale lo rende un’opportunità da non perdere: fa presto, c’è ancora pochissimo tempo!