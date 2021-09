Se siete alla ricerca di un ottimo e affidabile tablet, dovete per forza prendere in considerazione questo Huawei MatePad 10.4. In promozione su Amazon lo pagate solo 199,90 euro ossia il 39% in meno rispetto al prezzo di listino. Oltre a concludere un vero e proprio affare, avete anche le spedizioni in un solo giorno e gratuite in tutta Italia.

Huawei MatePad 10.4: caratteristiche principali

Il dispositivo spicca immediatamente per il suo fantastico display 2K FullView da 10.4 pollici le cui cornici ridotte a 7.9 mm e l'ampio schermo consentono di dare sfogo al vostro estro artistico e realizzare le vostre idee più originali. Non avrete limiti grazie al chipset Huawei Kirin 820 con AI che adotta un processore a 7nm e un'architettura NPU sviluppata da Huawei. È inoltre dotato dell'architettura GPU Mali-G57, potenziata dalla tecnologia GPU-Turbo, che offre prestazioni sbalorditive durante lo studio, il lavoro o il gioco.

La batteria da 7250 mAh con ricarica da 22.5W offre un’autonomia fino a 12.5 ore di riproduzione video e utilizzando la ricarica rapida, la batteria può essere caricata fino al 30% entro circa 30 minuti e al massimo in 2.5 ore. Grazie allo stereo 3D Histen 6.1, potete godere di un suono molto avvolgente e immersivo messo a punto da Harman Kardon.

Ancora, tramite Huawei Share Collaborazione multi-schermo, una volta connesso, il vostro smartphone diventerà un tutt'uno con Huawei MatePad, dando vita ad un ottimo dispositivo multitask. L'Huawei MatePad supporta il Wi-Fi 6 che offre una maggiore velocità per offrirvi una connessione fluida e stabile: la velocità di trasferimento fino a 2400 Mbps consente di scaricare con facilità file di grandi dimensioni e guardare video HD online e rende il buffering e il ritardo un lontano ricordo. Il tutto gestito da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione.

Infine, l'Huawei M-pencil offre un’esperienza molto fluida, come quella di una matita sulla carta grazie alla sua latenza bassissima. Insomma, acquistate subito il vostro Huawei MatePad 10.4 su Amazon a soli 199,90 euro. Se siete abbonati Prime lo ricevete in solo un giorno a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

