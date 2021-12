Huawei MateBook X Pro 2022: il MacBook di Apple ha un nuovo rivale

Huawei MateBook X Pro 2022 è stato ufficializzato quest'oggi di fianco il nuovo e tanto atteso smartphone a conchiglia Huawei P50 Pocket e lo smartwatch Huawei Watch D. Il nuovo notebook del colosso cinese si posiziona in una fascia di prezzo medio-alta e in competizione di mostri sacri del calibro dei MacBook Air/Pro con chip M1.

Huawei MateBook X Pro 2022: caratteristiche e design

Con un design estremamente curato e uno chassis unibody in alluminio, il notebook di Huawei può contare su un ottimo display LTPS FullView multi touch da 14.2 pollici a risoluzione 2K con rapporto display/telaio pari al 92.5%, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e luminosità massima di 500 nits.

Sotto la scocca è possibile scegliere due configurazioni con processori Intel Core Tiger Lake-U di undicesima generazione: Intel Core i5-1155G7 e Intel Core i7-1159G7; in entrambi i casi le CPU sono affiancate da 16 GB di RAM LPPDR4 e lo storage si spinge fino a 1 TB in formato NVMe PCIe (solo per il modello con Intel Core i7).

Il device, grazie a una nuova tecnologia di raffreddamento, registra temperature di esercizio nella norma anche in condizioni di elevato carico, mentre i sei speaker e i quattro microfoni assicurano un'esperienza di ascolto perfetta anche in smart working durante le riunioni. Il trackpad generoso accompagna una tastiera spaziosa e abbracciata dalla griglia con gli speaker, mentre il tasto di accensione integra il sensore di sblocco con le impronte.

Scheda tecnica

Display LTPS FullView da 14.2 pollici a risoluzione 2K da 3120 x 2080 pixel con supporto multi touch, frequenza di aggiornamento a 90 Hz, luminosità massima di 500 nits, contrasto 1500:1;

processore Intel Core i5-1155G7/Intel Core i7-1159G7;

GPU integrata Intel Iris Xe Graphics;

16 GB di RAM LPDDR4 con 512 GB/1 TB di spazio interno di tipo NVMe PCIe;

webcam a risoluzione 720p e sensore di impronte integrato nel tasto di accensione;

connettività Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, 4 porte USB Type-C jack audio 3.5 mm combo;

6 speaker audio e 4 microfoni;

dimensioni: 310 x 221 x 15.5 mm;

peso: 1.38 kg

batteria da 60 Wh con ricarica rapida a 65 W;

Windows 10 Home.

Prezzo e disponibilità

Il notebook di Huawei è disponibile in pre-ordine e sarà acquistabile in Cina a partire dal 6 gennaio 2022 nelle colorazioni Emerald e Space Gray. Ecco i prezzi delle varie configurazioni: