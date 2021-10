Huawei Matebook X Pro 2021 a prezzo da NON CREDERE (-500€)

Huawei Matebook X Pro 2021 è un laptop che non ha bisogno di presentazioni. A prima vista fa innamorare chiunque lo guardi e con la sua scheda tecnica convince tutti all'acquisto. Definibile come un dispositivo di prima categoria, può diventare inarrivabile ma grazie alla promozione su Amazon, i desideri possono diventare realtà. Se ne approfitti, infatti, puoi farlo tuo a soli 1399,00€ ossia con ben 500 euro di sconto sul prezzo di listino. Il ribasso non è da prendere alla leggere poiché veramente alto. In più, se vuoi, lo puoi pagare anche con finanziamento.

Le spedizioni sono veloci e senza ombra di dubbio gratuite in tutta Italia.

Un laptop top di gamma: Huawei Matebook X Pro 2021

Con le caratteristiche che vanta al suo interno è scontato che il prezzo sia così elevato, tuttavia, come dicevo poco fa, grazie alla promo diventa più accessibile. Disponibile in colorazione Space Grey è un gioiello in tutto e per tutto.

Il display montato è un pannello FullView Touchscreen con risoluzione 3K. Ha delle cornici così sottili da scomparire alla vista per un'esperienza ampia e soddisfacente. Il suo cuore pulsante è segnato da un processore Intel i7 a cui vengono abbinati 16 GB di RAM e 1 TB di memoria su SSD. Come puoi intendere, non ti vengono posti limiti.

Il sistema operativo è Windows 10 Home, quindi semplicissimo da utilizzare. La tastiera è retroilluminata, con layout QWERTY e dotata di ogni genere di comodità. Anche il trackpad ha una nota di merito.

In altre parole non gli si può dire niente considerato che la batteria offre fino a 11 ore di autonomia e si ripristina mediante SuperCharge da 65W.

Sei pronto per una nuova esperienza? Allora acquista Huawei MateBook X Pro 2021 su Amazon a soli 1399,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa e senza alcun costo di spedizioni in appena qualche giorni lavorativo.