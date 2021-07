Huawei MateBook 13 è in promozione su Amazon a soli 749,00€. Il ribasso del 21% t fa risparmiare ben 200€ facendoti concludere l'affare del giorno.

Lo puoi pagare a rate e ricevere gratuitamente e veloce in tutta Italia.

Cosa aspettarti da Huawei MateBook 13

Ti basta guardarlo per capire che Huawei MateBook 13 sarà il tuo prossimo computer portatile. Bello esteticamente e curato nei minimi particolari, è un dispositivo eccezionale che ti colpisce dal primo momento.

Dotato di una scheda tecnica eccellente, ti fornisce un dispositivo ottimo su cui lavorare e non solo. Infatti con il suo display da 13 pollici in risoluzione 2K ti puoi gustare il massimo dello streaming ovunque vai.

Il processore AMD Ryzen abbinato a 16 GB di RAM ti fanno dimenticare cosa sono la lentezza e il dover aprire un software alla volta. In più i 512 GB di memoria su SSD ti garantiscono di poter salvare tutto quello che vuoi.

Se poi devi passare una giornata fuori casa non avere preoccupazioni e non ti portare il caricatore dietro. La batteria è un portento e ti assicura fino a una giornata di carica. Se poi sei proprio a secco, tieni a mente che è presente la fast charge che in soli 30 minuti ti regala 30 minuti.

Non dimenticare che sono presenti una fotocamera frontale e un lettore d'impronte digitali per assicurarti il massimo della sicurezza.

Puoi acquistare il tuo Huawei MateBook 13 su Amazon a soli 749,00€. Lo puoi acquistare in un'unica soluzione o decidere di rateizzare l'importo grazie a Confidis. Se poi sei membro Prime lo ricevi in sole 48 ore gratuitamente, mentre se sei cliente standard le spedizioni sono comunque gratuite ma effettuate in qualche giorno in più.

