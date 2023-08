Huawei Mate 60: sarà un cameraphone? Svelato il SUPER modulo fotografico

Huawei Mate 60 sarà il prossimo flagship del colosso cinese. Il device riceverà un modulo fotografico di punta con tre sensori all’avanguardia, ciascuno da 50 Megapixel. A quanto pare, sarà simile al predecessore. Ma cosa sappiamo in più?

Huawei Mate 60: tutto quello che sappiamo

Il colosso cinese di Ren Zhengfei lancerà le nuove ammiraglie tech nel corso dei prossimi mesi; le indiscrezioni e le fughe di notizie iniziano a trapelare sul web. Stando a quanto leggiamo, i dispositivi godranno di notevoli cambiamenti rispetto al passato. Fra tutte le novità, ci aspettiamo una sorta di pillola dinamica simile all’isola di iPhone 14 Pro sul pannello anteriore. Le specifiche saranno incredibili e, secondo un recente leak pubblicato da un tipster, le fotocamere del telefono saranno premium in tutto e per tutto.

Nello specifico, grazie a Digital Chat Station, scopriamo che il Mate 60 di Huawei avrà un modulo fotografico composto da tre lenti sulla back cover. La main camera potrebbe essere da 50 megapixel mentre il teleobiettivo periscopico sarà di 12 Megapixel e l’ultrawide da 13 Mega. Tuttavia, ci potrebbe essere il nuovo processore di imaging XMAGE. Non di meno, potrebbe avere dimensioni generose con un’altezza da 161,mm, 76,1 mm di larghezza e un peso di 206 grammi. Lo spessore invece, sarà di 7,98 mm. Fra le altre cose, il terminale avrà uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K. Le cornici saranno strette, infine. Come detto, ci aspettiamo un’isola dinamica composta dalla selfiecam, dai sensori per la profondità 3D e non solo.

Se desiderate l’ammiraglia del 2022, il Mate 50 Pro, sappiate che potete comprarlo su Amazon a soli 999,99€, spese di spedizione incluse. Avrete la consegna celere e ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Potrete anche dilazionare il prezzo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.