Huawei Mate 50: i nuovi top di gamma sono dietro l'angolo

Huawei lancerà presto i nuovi mediogamma della line-up Nova 10; non di meno, presto conosceremo anche le ammiraglie next-gen della gamma Mate. I Mate 50 infatti, dovrebbero arrivare sul mercato nei giorni a venire. In Cina presenteranno la nuova iterazione di HarmonyOS 3.0. Da noi in Europa invece, potrebbe esserci Android AOSP con skin EMUI; ci domandiamo quando vedremo anche noi il sistema operativo proprietario sviluppato dal colosso di Ren Zhengfei.

Grazie al tipster Equalleaks scopriamo che la serie Mate arriverà sul mercato locale il 12 settembre; è stato pubblicato un poster promozionale che annuncia la data di debutto. Avranno un nuovo processore, il Kirin 9000s ma non sappiamo molto di questo particolare chipset; unitamente a ciò, anche se i funzionari di Huawei hanno detto che HarmonyOS è pronta per il debutto mondiale, noi abbiamo un po’ di perplessità, ma ammettiamo di essere molto curiosi.

Huawei Mate 50: cosa sappiamo?

Equalleaks afferma che la serie Huawei Mate 50 è arrivata ufficialmente sul mercato il 12 settembre. La perdita afferma che questo dispositivo verrà fornito con un nuovo SoC Kirin, “Kirin 9000s”. Tuttavia, non ci sono molte informazioni su questo nuovo chip Kirin. Con l’arrivo della serie Huawei Mate 50, i funzionari Huawei confermano anche che HarmonyOS verrà lanciato a livello globale.

Secondo quanto dichiarato dal presidente del CBC di Huawei, Derek Yu, sappiamo da tempo che questa line-up sarebbe stata lanciata nel 2022; il trimestre di riferimento però, è stato avvolto nel mistero fino ad oggi. I test di questi nuovi terminali sono già iniziati.

Come detto, il processore di bordo sarà il Kirin 9000s, ma è ancora avvolto nel mistero. Sfiderà apertamente la serie iPhone 14 di Apple. Anche se Huawei non avrà un grosso impatto globale, in Cina la battaglia sarà intensa; è vero che abbiamo Apple con i nuovi modelli, ma il colosso cinese ha ancora un grosso seguito nel paese locale.

Qualcuno suggerisce invece, la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in versione 4G, ma ci potrebbe essere una cover speciale con modem 5G integrato. Il nuovo HarmonyOS 3.0 fornirà prestazioni e funzionalità davvero uniche.

Se cercate un buon telefono di casa Huawei però, vi consigliamo il Nova 9 a soli 299,90€ su Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.