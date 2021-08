Huawei ha deciso di investire in un'azienda di semiconduttori chiamata German Litho. Questo è quanto si apprende in queste ore da un recente report trapelato online.

Huawei cerca nuovi partner

Il colosso cinese di Ren Zhengfei ha appena investito in un'altra azienda che si occupa di semiconduttori. La società ha acquisito una partecipazione in German Litho, che ha recentemente subito molti cambiamenti aziendali e ha anche aggiunto la divisione di investimento di Huawei, con Hubble Technology Investment come uno dei suoi principali azionisti.

Per chi non lo sapesse, German Litho (alias Qingdao Tianren MicroNano Ltd/青岛天仁微纳 in Cina) è un fornitore di apparecchiature e soluzioni di processo per la tecnologia di micro e nanostrutturazione. Le sue operazioni commerciali includono applicazioni per Nanoimprint Lithography (NIL), con l'azienda basata sui semiconduttori che offre soluzioni NIL, attrezzature, materiali di consumo, consulenza e altri servizi basati sulla produzione. In particolare, questo segna un altro investimento del gigante tecnologico cinese nell'industria dei semiconduttori.

Nel giugno 2021, la società aveva investito in tecnologie chiave per la produzione di chip per “compensare” gli impatti delle sanzioni statunitensi. La Hubble Technology Investment aveva investito nel campo della litografia. L'anno scorso, la società ha anche investito nella startup di semiconduttori chiamata Vertilite attraverso la sua consociata. In particolare, il suo crescente interesse per l'industria dei semiconduttori aumenta sempre più dopo che il marchio ha perso la fornitura di chip da TSMC a causa delle sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti. Come andrà a finire? Huawei riuscirà a riprendersi trovando un nuovo partner commerciale? Speriamo di saperne di più a breve.

Huawei

Elettronica