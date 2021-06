Gli smartphone HUAWEI HMS – ovvero quelli di ultima generazione con a bordo solo i HUAWEI Mobile Services – ora hanno una marcia in più in Europa e quindi in Italia. Infatti, sbarca sul market di applicazioni AppGallery il sistema NFC di Stocard e questo significa una cosa sola: pagamenti contactless NFC per tutti i possessori di questi smartphone che vorranno sfruttarlo. Un passo in avanti enorme, che arricchisce oltremodo l'ecosistema di servizi del colosso cinese.

HUAWEI HMS: pagamenti NFC con Stocard

L'ennesima promessa mantenuta, quella fatta dalla multinazionale. In Italia, adesso i pagamenti contactless non solo sono possibili anche con smartphone HMS, ma sono semplicissimi ed efficaci. A permetterlo è l'arrivo di un'importante aggiornamento di Stocard su AppGallery, che introduce l'integrazione dei pagamenti NFC all'interno di HMS Core.

In moltissimi probabilmente conoscono il celeberrimo software perché è uno strumento incredibilmente efficace per gestire con lo smartphone le tessere fedeltà (e relative raccolte punti) e voucher di vario tipo. Accanto a queste funzionalità specifiche, ce ne sono altre due che sono decisamente interessanti. La prima è l'accesso a sconti e promozioni speciali, a disposizione dell'utente all'interno dell'applicazione. La seconda è l'utilissima possibilità di pagare attraverso l'NFC del proprio smartphone: tutto senza contatto, avvicinando il device al POS.

Lo strumento di pagamento sbarca ora anche sugli smartphone HUAWEI HMS e usufruire della novità è facilissimo. Puoi farlo in pochissimi step:

scarichi l'applicazione “Stocard” da HUAWEI AppGallery;

la apri e scegli “Pay”;

segui le istruzioni, bastano poche informazioni.

In una manciata di minuti, viene creata la tua carta virtuale prepagata, che potrai ricaricare attraverso un'altra carta (del circuito Mastercard) oppure tramite bonifico bancario: scegli tu, in entrambi i casi è gratis. La carta virtuale che viene generata potrai usarla per pagare con lo smartphone in qualsiasi punto che accetti il circuito Mastercard, quindi quasi ovunque, in Italia quanto nel resto del mondo.

Nessun timore nemmeno legato alla sicurezza: il sistema supporta i più avanzati protocolli di autenticazione per autorizzare i pagamenti e ci sono anche i sistemi di login biometrici (protocollo 3D Secure).

L'arrivo dei pagamenti NFC di Stocard sui device Huawei HMS è un momento importantissimo: mette nelle mani degli utenti un potente mezzo, integrato in un software che già offre utilissimi strumenti affini al mondo degli acquisti (come l'organizzazione delle carte fedeltà e l'accesso a sconti e coupon). Il tutto in modo assolutamente sicuro e gratuito.

Ancora una volta, il colosso cinese conferma e rinnova il suo impegno verso la ricerca e l'implementazione continua di nuovi servizi, tecnologie e strumenti avanzati, tutti messi rapidamente a disposizione degli utenti. Il potenziale degli smartphone Huawei HMS continua ad espandersi a una velocità che impressiona.

Grande soddisfazione per l'arrivo di Stocard su AppGallery da parte di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia:

“In Huawei, amiamo supportare i nostri partner in modo che possano offrire ai propri clienti un servizio più competitivo, sia attraverso il miglioramento delle app che con il supporto allo sviluppo del business. La nostra massima priorità è continuare a offrire ai nostri partner la tecnologia e i servizi di cui hanno bisogno per fornire la migliore esperienza possibile ai loro clienti.”

Entusiasmo anche da parte di David Handlos, Founder & CEO di Stocard:

“Siamo entusiasti della collaborazione con Huawei per l’implementazione delle funzionalità NFC in HMS Core e offrire agli utenti così un'esperienza di acquisto più comoda. L'integrazione segna un'importante pietra miliare nel nostro impegno nel fornire agli utenti una soluzione bancaria all’avanguardia. Siamo grati a Huawei per il supporto durante tutto il processo di integrazione e per essere al nostro fianco in questa visione.”

Se possiedi un device compatibile, non ti resta che provare subito la novità: scarica Stocard da HUAWEI AppGallery.

