IDC – società leader mondiale nelle ricerche di mercato – ha pubblicato un rapporto che rivela il numero di unità di smartphone spedite nel mercato cinese, durante il secondo trimestre del 2021.

Vivo è il numero uno

Secondo l'analisi, nel secondo trimestre di quest'anno sono circa 78,1 milioni i telefoni spediti in Cina, cifra che rispecchia un calo su base annua dell'11,0%. Nella prima metà del 2021, invece, le spedizioni complessive sul mercato cinese hanno raggiunto le 164 milioni di unità, con un aumento del 6,5% su base annua. In termini di prestazioni individuali, i primi 5 produttori sono Vivo, Oppo, Xiaomi, Apple e Honor e questo significa che, per la prima volta dopo molti anni, Huawei non è nella top 5.

Guardando il tasso di crescita su base annua, Xiaomi (in terza posizione) è in testa con una crescita di ben il 47%.

I dati di IDC mostrano anche un gap di 5 milioni di unità tra Xiaomi e Vivo (classificatosi al primo posto) e un divario di 3 milioni tra Xiaomi e il secondo posto di Oppo. Tuttavia, Apple (in quarta posizione) ha spedito 5 milioni di smartphone in meno rispetto a Xiaomi.



La classifica mostra che la leader Vivo ha venduto 18,6 milioni di unità, registrando una quota di mercato del 23,8%; Oppo – al secondo posto – ha spedito 16,5 milioni di telefoni e detiene una quota di mercato del 21,1%; Xiaomi – al terzo – conta 13,04 milioni di unità spedite e una quota di mercato del 17,2%; Apple, quarta con 8,6 milioni di unità, possiede una quota di mercato del 10,9%. A sorpresa, in quinta posizione troviamo Honor con una spedizione totale di 6,9 milioni di unità e una quota di mercato dell'8,9%: quest'ultimo è un dato interessante, dato che l'azienda ha ottenuto l'indipendenza da Huawei solo di recente e può essere considerata come una “nuova” compagnia.

Sebbene Huawei rilasci ancora smartphone, l'azienda è a malapena in competizione con gli altri produttori e, a quanto pare, ora sta solo lottando per la sua sopravvivenza.

