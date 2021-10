Huawei Freebuds Studio: le cuffie wireless che stavi aspettando

Le Huawei Freebuds Studio sono delle cuffie veramente eccezionali. Disponibili su Amazon a soli 129,99€ sono proprio il modello che da tempo stavi cercando. Comode, funzionali e senza cavi ti permettono di ascoltare la tua musica senza mazzi termini. Praticamente non puoi trovare di meglio, soprattutto in questa fascia di prezzo. Come mai dico questo? Tra pochi secondi lo scoprirai.

Le spedizioni sono veloci e gratuite, con le spedizioni Prime le ricevi finanche in uno o due giorni lavorativi.

Huawei Freebuds Studio Wireless: cuffie premium e non solo

Semplicemente maestose in colorazione nera, le Huawei Freebuds Studio non possono non rapirti a prima occhiata e aspetta di indossarle perché lì, effettivamente, capirai perché le definisco premium. Realizzate in materiali di ottima qualità non possono che accompagnarti durante tutta la giornata una volta che le ricevi anche perché quando le provi non puoi tornare più indietro.

Con padiglioni e archetto completamente imbottiti sulle tue orecchie si appoggeranno leggiadre regalandoti un comfort supremo. Gli altoparlanti integrati non possono che farti sentire in mezzo a un concerto e chiudendo gli occhi ti sentirai parte integrante del beat ovunque sarai. Per non lasciarti distrarre da alcun frastuono è integrato altresì un potente chip dedicato alla cancellazione del rumore, features che ti torna utile anche in chiamata dal momento che sono integrati più microfoni.

Con gli appositi pulsanti sui padiglioni gestisci la riproduzione multimediale e attivi o disattivi la modalità ambientale. Sono presenti altresì comandi touch semplicissimi da utilizzare. La batteria? Ti mette a disposizione 24 ore di riproduzione continua.

Acquista subito le tue Huawei Freebuds Studio wireless su Amazon a soli 129,99€. Le ordini e le ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite anche per i clienti standard.