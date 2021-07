Le Huawei Freebuds Studio rappresentano quel paio di cuffie wireless over ear che solo quando le provate potete capire cosa sono e cosa offrono. Ora su Amazon risparmiate il 40% e le portate a casa a 179,90 euro invece di 299,99 euro: è un'occasione top anche perché compresi nel prezzo ci sono tutti i vari adattatori per poterle utilizzare anche con il cavo con qualsiasi dispositivo.

Huawei Freebuds Studio: caratteristiche principali

Ciò che spicca maggiormente è un audio di qualità altissima, che vi permetterà di immergervi in un ascolto incredibile. Non manca, naturalmente, la cancellazione attiva del rumore (ANC), che è personalizzabile e si adatta ai diversi scenari per offrirvi sempre il massimo della comodità in qualsiasi situazione.

Eccellente anche la qualità delle chiamate, grazie alla presenza di 6 microfoni, 4 dei quali sono esclusivamente utilizzati per intercettare e cancellare voci o rumori intorno a voi. Potentissima anche la connettività Bluetooth, che gode di un'architettura a doppia antenna per una connessione sempre stabile. Infine, non mancano i controlli touch direttamente sulle cuffie, un'ottima autonomia energetica e – ovviamente – la presenza della ricarica rapida.

Se cercate il top della qualità audio a buon prezzo, ecco a voi l'offerta che fa al caso vostro. Le Huawei Freebuds Studio in sconto del 40% sono un vero e proprio affare. Per averle subito da Amazon a 179,90 euro invece di 299,99 euro, tutto quello che dovete fare è completare l'acquisto prima che le scorte finiscano.

