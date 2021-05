I Huawei Freebuds Studio rappresentano quel paio di cuffie wireless over ear che solo quando li provi puoi capire cosa sono e cosa offrono. Ora su Amazon risparmi il 42% e li porti a casa a 172€ invece di 299€: è un'occasione top. Pochissimi prezzi disponibili.

Huawei Freebuds Studio in offerta bomba su Amazon

Un audio di qualità altissima, che ti permetterà di immergerti in un ascolto incredibile. Non manca, naturalmente, la cancellazione attiva del rumore (ANC), che è super smart e si adatta ai diversi scenari per offrirti sempre il massimo.

Eccellente anche la qualità delle chiamate, grazie alla presenza di 6 microfoni, 4 dei quali sono esclusivamente utilizzati per intercettare e cancellare voci intorno a te.

Potentissima anche la connettività Bluetooth, che gode architettura a doppia antenna per un connessione sempre stabile. Infine, non mancano i controlli smart (touch) direttamente sulle cuffie, un'ottima autonomia energetica e – ovviamente – la presenza della ricarica rapida.

Se cerchi il top a buon prezzo, l'hai trovato. I Huawei Freebuds Studio in sconto del 42% sono un vero e proprio affare. Per averli subito da Amazon a 172€ invece di 299€, tutto quello che devi fare è completare l'acquisto prima che le scorte finiscano.

Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre occasioni lampo: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone