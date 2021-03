Sei in cerca di un nuovo paio di cuffie? Le Huawei FreeBuds Studio sono in offerta su Amazon a soli 229,90€. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto effettivo di 70,09€ che rende questo acquisto un affare. Spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Huawei Freebuds Studio: le wearable che stavi cercando

Con un design elegante e delicato, le Huawei FreeBuds Studio sono le cuffie dal formato On Ear che rivoluzionano l’esperienza di ascolto. Rese uniche dalla loro colorazione Blush Gold, sono protagoniste delle Offerte di Primavera su Amazon.

Grazie alla tecnologia implementata al loro interno, queste wearable sono in grado di fornire un’esperienza sonora sopra le righe. Il chip Audio Codec Premium, infatti, garantisce un suono puro e delicato che risuona nelle orecchie così come è stato pensato dagli artisti.

Attraverso l’aggiunta di ben 8 microfoni omnidirezionali, le FreeBuds Studio vantano un avanzato sistema per la cancellazione del rumore. L’ANC può essere regolato a proprio piacimento secondo diverse modalità affinché l’esperienza possa sempre gradevole e adatta.

Oltre che per la riproduzione musicale, le cuffie sono adatte anche per effettuare chiamate: sei microfoni si occupano di ridurre al minimo il rumore circostante per restituire sempre una voce nitida e chiara.

Degne di nota sono poi le doppie antenne aggiunte per garantire una connessione sempre stabile e a bassa latenza.

Per quanto concerne la sua autonomia, infine, questo prodotto vanta fino a 24 ore di riproduzione continua. Inoltre la ricarica avviene in maniera rapida: bastano 60 minuti per ripristinare il 100% della batteria. In caso contrario è possibile ottenere 8 ore di ascolto aggiuntivo con appena 10 minuti.

Puoi acquistare Huawei FreeBuds Studio a soli 229,90€ su Amazon nella loro colorazione Blush Gold. Ordinale oggi e ricevile entro 48 ore se sei abbonato a Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto su Amazon.

Queste wearable, in conclusione, sono rateizzabili attraverso il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

