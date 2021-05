Tra le migliori promozioni del giorno di Amazon troviamo le Huawei FreeBuds Pro a 119,90 euro, lo sconto del 33% corrisponde ad un risparmio di oltre 60 euro rispetto al prezzo solito. Inclusa nella confezione di vendita troverete anche un comodo adattatore USB-C per la ricarica rapida.

Huawei FreeBuds Pro: caratteristiche principali

Le FreeBuds Pro sono il modello top di gamma di Huawei, disponibili in colorazione Black, White e Silver e dotate di sistema ANC per la cancellazione attiva dei rumori ambientali. Le cuffie sfruttano i 3 microfoni integrati per attutire i suoni esterni, analizzandone la forma d'onda e generando una frequenza opposta. Questa tecnologia è fondamentale per lunghi viaggi in treno o in aereo e per studiare o lavorare in luoghi pubblici e spazi condivisi.

Huawei FreeBuds Pro garantiscono un suono potente e dinamico così che voi possiate vivere la musica come se foste a un concerto. Il driver dinamico ultra-magnetico, grazie all'elevata densità magnetica e alla stabilità superiore fornita dal driver da 11mm, offre bassi impetuosi e una straordinaria riduzione del rumore ambientale.

Non manca la compatibilità con la ricarica wireless, la custodia delle Huawei FreeBuds Pro può essere caricata tramite qualunque accessorio Qi o sfruttando il sistema reverse charging degli ultimi smartphone top di gamma, posizionando le cuffie sul retro del dispositivo.

Oggi le FreeBuds Pro vanno in offerta su Amazon a 119,90 euro, si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per le cuffie true wireless top di gamma del marchio cinese. Grazie alla spedizione espressa Prime il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

