Sei in cerca di un paio di auricolari true wireless? Huawei Freebuds Pro sono in offerta su Amazon a soli 129,99€. Il ribasso del 28% corrisponde a uno sconto effettivo di 50€ che rende queste wearable più convenienti. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei Freebuds Pro: le true wireless che cercavi

La colorazione nera rende queste wearable eleganti e al tempo stesso indiscrete. Con una forma che potrebbe ricordare le cuffie di casa Cupertino, le Huawei Freebuds Pro condividono anche la tipologia In Ear.

Grazie ai loro driver ultra magnetic e dinamici, questi auricolari riescono a garantire un’esperienza sonora sopra le righe. Basta indossarli per poter sentire l’audio avvolgerti come se fossi a un concerto. L’EQ inoltre si regola in modo automatico per garantire sempre una riproduzione d’eccellenza.

Ottime per la riproduzione di contenuti multimediali, questi dispositivi sono ottimi anche in fase di chiamata. Il sistema a 3 microfoni è in grado di cogliere la voce di chi parla in maniera cristallina eliminando tutto il rumore esterno che potrebbe causare interferenze.

L’ANC dinamico e intelligente interviene su più livelli riuscendo a ridurre il suono ambientale in base alle proprie esigenze.

Il case che funziona altresì come custodia di ricarica garantisce un’autonomia complessiva di 36 ore per non rimanere mai senza energia.

Le Freebuds Pro, inoltre, possono essere gestite con il solo utilizzo delle dita: il sensore di precisione ad alta sensibilità permette di gestire la riproduzione musicale, avviare chiamate e alzare e abbassare il volume.

In confezione, infine, sono sempre incluse due punte auricolari aggiuntive – S e L- con cui adattare perfettamente gli auricolari al proprio padiglione auricolare.

Puoi acquistare Huawei Freebuds Pro su Amazon a soli 129,99€. Acquistale oggi e ricevile in meno di 48 ore se sei abbonato Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto. Queste wearable, infine, sono idonee al programma di rateizzazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable