Le Huawei FreeBuds Pro si trovano in offerta su Amazon a soli 99€, lo sconto del 51% corrisponde ad un risparmio di oltre 100 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta del modello di punta del brand cinese, con un design molto simile alle AirPods Pro di Apple. Grazie ai suoi 3 microfoni l’Active Noise Cancelling capta i suoni provenienti dall’esterno e genera una frequenza opposta. Il risultato finale è la totale soppressione dei rumori esterni e il completo isolamento acustico. Questa tecnologia si rivela un valido alleato per lunghi viaggi in treno o in aereo.

Il produttore dichiara un'autonomia fino a 36 ore con una sola carica della custodia, mentre ogni auricolare consente fino a 8 ore di riproduzione multimediale. Non manca il supporto alla ricarica wireless, compatibile con qualsiasi base e accessorio Qi.

Oggi le Huawei FreeBuds Pro sono disponibili in offerta su Amazon a 99€, con spedizione espressa Prime e consegna senza costi aggiuntivi entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica