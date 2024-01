Huawei FreeBuds 5i scendono al MINIMO STORICO con SCONTO del 30%

Se fai alla svelta oggi puoi accaparrarti delle cuffiette Bluetooth meravigliose a un prezzo molto conveniente. Perciò senza ulteriori indugi vai su Amazon e metti nel tuo carrello Huawei FreeBuds 5i a soli 69,90 euro, invece che 99,99 euro.

Tieni presente che il prezzo di listino, come ti ho indicato sopra, è di circa 100 euro, per cui adesso lo sconto non è solo del 12% ma bensì del 30%. Inoltre è un’offerta a tempo ed è un minimo storico, quindi devi essere rapido. Ora puoi risparmiare la bellezza di 30 euro sul totale e ti porti a casa degli auricolari wireless stupendi.

Huawei FreeBuds 5i a prezzo shock solo su Amazon

Questi auricolari wireless sono magnifici per diversi motivi. Prima di tutto hanno un suono eccellente, con bassi potenti e la possibilità di equalizzare l’audio come desideri. La cancellazione del rumore offre un’esperienza di ascolto immersiva e anche chiamate senza disturbi.

Godono di un’autonomia di ben 4 ore con una sola ricarica da 15 minuti e 28 ore con la custodia. Hanno una connessione perfettamente stabile e si collegano all’istante con i tuoi dispositivi, fino a due contemporaneamente. Possiedono comodi comandi touch e sono resistenti all’acqua con certificazione IP54.

Approfitta subito di questa strepitosa occasione. Prima che sia tutto finito vai su Amazon e acquista i tuoi Huawei FreeBuds 5i a soli 69,90 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.