Huawei Freebuds 5i a un PREZZO SCONVOLGENTE (-20€)

Se vuoi acquistare degli auricolari wireless di qualità superiore ma non sei disposto a spendere cifre esagerate, allora dai un’occhiata a questa offerta strepitosa. Se vai ora su eBay puoi mettere nel tuo carrello i mitici Huawei Freebuds 5i a soli 79,90 euro, invece che 99,90 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura. Questo è uno dei prezzi più bassi del Web e dunque è chiaro che sparirà in fretta, anche perché le richieste sono molto alte e le unità disponibili invece poche. Con questi auricolari Bluetooth potrai goderti la tua musica preferita senza distrazioni e in modo coinvolgente. Inoltre sono dotate di una custodia che si ricarica in modalità wireless.

Huawei Freebuds 5i: meravigliosi anche nel prezzo

Queste cuffiette senza fili hanno un design elegante, leggero e comodissimo. I copriauricolari in silicone riescono a isolare bene dal rumore esterno e garantiscono il massimo del comfort. Inoltre in confezione li troverai di 3 misure differenti. Godono di un audio ad alta risoluzione certificato Hi-Res, grazie a driver dinamici da 10 mm con diaframma polimerico composito.

Sono dotate della cancellazione intelligente del rumore che si adatta in base all’ambiente circostante. Passano dalla modalità Ultra, Standard e Comfort ed eliminano fino a 42 dB del rumore di fondo. Anche le chiamate saranno perfette, senza distrazioni. Possiedono un’autonomia di ben 4 ore con una singola ricarica e fino a 28 ore grazie alla custodia che potrai ricaricare modalità wireless. E sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP54.

A questa cifra non puoi assolutamente trovare di meglio. Per cui affrettati, vai subito su eBay e acquista i tuoi Huawei Freebuds 5i a soli 79,90 euro, invece che 99,90 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.