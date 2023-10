HUAWEI FreeBuds 5i: il PREZZO è in CADUTA LIBERA (-20%)

Ho deciso ti segnalarti questa ottima occasione per delle cuffiette Bluetooth di qualità eccellente che oggi puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e fai tue le bellissime HUAWEI FreeBuds 5i a soli 80 euro, invece che 99,99 euro.

Questo è assolutamente un ottimo prezzo, che non si vedeva da tantissimo e si avvicina al minimo storico. Ragion per cui bisogna essere velocissimi per accaparrarsele. Con lo sconto del 20% risparmi la bellezza di 20 euro sul totale. Questi auricolari wireless sono comodi e leggeri, hanno un’autonomia bella grande e una connessione affidabile.

HUAWEI FreeBuds 5i: a questa cifra sono da prendere al volo

Non c’è dubbio che queste cuffiette senza fili siano fantastiche e quindi a questo prezzo non c’è nemmeno da pensarci. Godono di ben 3 modalità di cancellazione del rumore che potrai impostare in base alle tue esigenze. Le puoi connettere a due dispositivi contemporaneamente e quindi passare da uno all’altro senza la necessità di scollegarle e ricollegarle.

Sono comodi, grazie anche dei morbidi inserti in silicone che potrai scegliere in 3 diverse misure. Offrono una resistenza all’acqua certificata IP54, per cui le puoi tranquillamente indossare mentre fai sport. E godono di una’autonomia di ben 28 ore totali e 4 ore con una ricarica singola.

Insomma non c’è proprio tempo da perdere. Quindi non aspettare che sia tardi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HUAWEI FreeBuds 5i a soli 80 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.