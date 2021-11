Huawei FreeBuds 4i: cancellazione del rumore e batteria TOP

Le Huawei FreeBuds 4i sono in promozione su Amazon. Ciò significa che con un piccolo prezzo puoi portarti a casa un paio di true wireless veramente pazzesche. Il ribasso del 34% ti fa risparmiare esattamente una trentina di euro permettendoti così di acquistarle a soli 59,00€. Io se fossi in te non perderei l'occasione visto che è veramente pazzesca.

Le spedizioni avvengono finanche in tempi brevissimi e senza costi aggiuntivi. Cosa stai ancora aspettando?

Huawei FreeBuds 4i: un mondo di possibilità con queste wearable

Complete di tutto, le Huawei FreeBuds 4i sono tra le true wireless più convenienti sul mercato. Semplicissime da utilizzare ti mettono a portata di orecchio un mondo di possibilità, infatti le puoi utilizzare praticamente per tutto. Disponibili in colorazione nera sono in offerta nella loro versione con ricarica USB-C che è un vero portento.

Gli altoparlanti integrati riproducono la tua musica in modo pressoché perfetto. Questo è reso possibile dalla cancellazione intelligente del rumore, la quale ti torna utile anche in fase di chiamata dove con i microfoni puoi intrattenere discorsi chiari e nitidi.

Il vero punto forte di questi auricolari, tuttavia, è la batteria che dura praticamente ben 10 ore con una ricarica completa. Se però vai di fretta di bastano solo 10 minuti per ottenere 4 ore extra di ascolto mediante la funzione rapida.

Allora, non sono strepitose? Acquista subito le tua Huawei FreeBuds 4i su Amazon a soli 59,00€. Le ordini e arrivano a casa tua in appena qualche giorno e senza costi di spedizione sia per i clienti standard che per i membri Prime.