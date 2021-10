HUAWEI FreeBuds 4, su Amazon al 12% di sconto

Le HUAWEI FreeBuds 4 si trovano in offerta su Amazon a 95€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo di listino.

Si tratta delle ultime cuffiette true wireless del brand cinese, con design non in-ear e cancellazione attiva del rumore. Questo modello rappresenta la soluzione ideale per chi non ama gli auricolari con gommini in-ear, un'ottima alternativa alle AirPods di prima e seconda generazione di Apple.

Nonostante siano realizzate in plastica, le nuove FreeBuds 4 hanno un design elegante e un aspetto premium, grazie alla finitura lucida degli auricolari a contrasto con l'opaco della custodia di ricarica. Quest'ultima è compatta e leggera, facile da trasportare e in grado di ricaricare le cuffie per più di 2 volte. Non manca un sistema di cancellazione attiva del rumore, in grado di percepire i suoni ambientali e di isolare l'utente.

Oggi le HUAWEI FreeBuds 4 sono disponibili in offerta su Amazon a 95€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.