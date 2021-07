Le nuove Huawei FreeBuds 4 sono protagoniste di un'interessante promozione sullo store ufficiale del brand cinese. Chi le acquista dal sito riceve in omaggio uno speaker bluetooth e pagando in anticipo 10€ si ottiene uno sconto di 30€ sul prezzo finale.

I preordini per le nuove FreeBuds 4 sono partiti, per procedere all'acquisto anticipato e sfruttare la suddetta promozione è sufficiente collegarsi al sito ufficiale. Il prezzo di listino delle Huawei FreeBuds 4 è di 149 euro, depositando fin da subito i primi 10 euro il prezzo finale scende a 129€, in più si riceve in omaggio il mini speaker bluetooth di Huawei.

In alternativa allo store ufficiale, è possibile acquistare le Huawei FreeBuds 4 in offerta anche su Amazon a 129,90€, ma senza speaker in omaggio.

Ricordiamo che le FreeBuds 4 sono tra le poche cuffie TWS in commercio a puntare su un design non in-ear, la custodia ha una particolare forma ovale ed è compatibile con la ricarica wireless Qi. In promozione sullo store ufficiale troviamo anche le Huawei FreeBuds 4i, in vendita fino al 31 luglio al prezzo scontato di 69€ (invece che 89€).

Il noto brand cinese ha annunciato anche l'aggiornamento dell'app Huawei AI Life per iOS, che aggiunge le FreeBuds 4i alla lista delle cuffie compatibili con iPhone.

Elettronica