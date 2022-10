Huawei FreeBuds 4: cuffie TWS con triplo microfono e ANC a prezzo WOW

Le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4 in offerta su Amazon con il 30% di sconto, rappresenta la tua occasione d’oro per acquistare un device in grado di assicurarti un audio cristallino in ogni momento della giornata. Ad appena 89€, infatti, le cuffie del colosso cinese hanno tutte le carte in regola per rispondere alle tue esigenze personali sotto ogni punto di vista.

Realizzate con un design che premia l’ergonomia e l’efficienza acustica, le cuffie TWS integrano numerose funzionalità extra pensate per offrirti un sound caldo e avvolgente indipendentemente dal tipo di musica che ascolti.

Offerta Amazon imperdibile per le ottime cuffie TWS Huawei FreeBuds 4

Nonostante il fortissimo sconto su Amazon, le cuffie di Huawei montano ben tre microfoni per assicurarti telefonate sempre chiare e cristalline e anche la cancellazione attiva del rumore. Si tratta di una funzionalità avanzata che riduce automaticamente i rumori esterni (traffico, confusione nei posti affollati, eccetera) per darti modo di ascoltare i tuoi brani preferiti senza distrazioni.

A tutto ciò si aggiunge poi il supporto ai controlli touch per gestire le telefonate e la musica senza prendere in mano il telefono e anche una batteria di lunga durata anche grazie al piccolo case di ricarica rapida.

Insomma, come avrai intuito queste di Huawei sono cuffie TWS che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi. Mettile subito nel carrello per riceverle direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

