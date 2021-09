Un ottimo bundle Huawei si trova in offerta su Amazon a 147,92€, include le Huawei FreeBuds 4 e l'ottima Band 6.

Le cuffie hanno un prezzo di listino di 149€, mentre la band costa 49,99€, per un valore complessivo di circa 200€. Grazie a questo bundle si ottiene un risparmio di oltre 50 euro.

Le Huawei FreeBuds 4 sono tra le poche cuffie TWS in commercio a puntare su un design non in-ear, la custodia ha una particolare forma ovale ed è compatibile con la ricarica wireless Qi. Si tratta delle true wireless ideali per chi cerca un paio di auricolari di qualità, senza l'ingombro dei gommini in-ear all'interno dell'orecchio.

Mentre la Huawei Band 6 è un'ottimo fitness tracker leggero e versatile, con un ampio display e molte funzioni sportive integrate. Non manca il sensore di battito cardiaco, la misurazione SpO2 e la resistenza all'immersione in acqua fino a 5 atmosfere, caratteristica che consente alla Band 6 di tracciare anche le sessioni di nuoto.

Il bundle Huawei è disponibile in offerta su Amazon a 147,92€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

