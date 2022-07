HUAWEI FreeBuds 3i in OFFERTA a soli 39 euro (minimo storico)

Le HUAWEI FreeBuds 3i si trovano in offerta su Amazon a 39,90€, con il 20% di sconto rispetto al prezzo solito. Si tratta del prezzo più basso di sempre per le cuffiette true wireless in-ear del brand cinese, un vero affare da non lasciarsi scappare.

Le FreeBuds sono cuffie di ottimo livello, che fanno del rapporto qualità/prezzo un gran punto di forza. Queste 3i adottano il formato in-ear, con gommini in silicone intercambiabili per adattarsi al meglio alle dimensioni delle orecchie. Il sistema di microfoni integrato è pensato per offrire il massimo della qualità in chiamata, attenuando i rumori esterni e catturando la voce in maniera chiara.

Non manca un sofisticato sistema di cancellazione intelligente del rumore ambientale, che sfrutta i microfoni per captare i suoni esterni ed annularli. Questo comporta il completo isolamento acustico, una funzione perfetta durante lunghi viaggi in treno o in aereo, per godersi musica, film e serie TV senza fastidiosi rumori di fondo.

Per controllare la riproduzione, è possibile sfruttare le gesture toccando la parte esterna delle FreeBuds 3i per mettere in play o pausa e passare alla traccia precedente o successiva. Questi gesti possono essere configurati tramite l’apposita applicazione per smartphone.

Oggi è il giorno giusto per acquistare le HUAWEI FreeBuds 3i in offerta su Amazon a 39,90€, con il 20% di sconto e spedizione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti Prime

