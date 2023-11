Huawei Band 8 in offerta su Amazon: è al MINIMO STORICO

È il momento giusto per acquistare una nuova smartband: con l’offerta Amazon di oggi, infatti, è possibile acquistare la Huawei Band 8 al prezzo scontato di 49 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il dispositivo di casa Huawei che può essere acquistato scegliendo tra diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata. La smartband è venduta e spedita da Amazon.

Huawei Band 8 in offerta al minimo storico su Amazon

La Huawei Band 8 è la smartband giusta per la maggior parte degli utenti. Il rapporto qualità/prezzo è davvero elevato e il dispositivo è in grado di garantire una perfetta integrazione con lo smartphone (la band funziona sia con Android che con iPhone), oltre che un monitoraggio costante della salute, con vari parametri analizzati.

C’è il monitoraggio del sonno con sistema TruSleep 3.0 oltre al sistema TruSeen 3.0 per il monitoraggio continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca. La smartband è personalizzabile con migliaia di Watch Faces. Da segnalare anche un’ottima autonomia con la possibilità di sfruttare fino a 14 giorni di utilizzo con una ricarica completa della batteria.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Huawei Band 8 al prezzo scontato di 49 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per la smartband che può essere acquistata scegliendo tra varie colorazioni disponibili. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.