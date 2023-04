Huawei Band 7: lo smartwatch con 14gg di autonomia e 96 modalità fitness

Oggi ti segnalo un’offerta imperdibile che ti dà la possibilità di mettere al polso uno smartwatch spettacolare a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Huawei Band 7 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro.

Un ottimo prezzo davvero, grazie a questo sconto del 17%. Goditi le tante modalità sportive che ti permettono di stare in forma. Tieni traccia delle attività del tuo corpo e migliora ogni giorno.

Huawei Band 7: resistente all’acqua e notifiche sul display

Huawei Band 7 si presenta con uno schermo AMOLED da 1,47 pollici e un peso di soli 16 grammi. Il cinturino non fa sudare il polso e questo ti consente di averlo per molto tempo, anche mentre dormi. Parlando proprio del sonno, questo smartwatch è in grado di monitorare il tuo riposo identificando 6 principali modi in cui migliorarlo. Puoi ricevere notifiche di e-mail, messaggi, social e chiamate e leggerle direttamente sul display.

Sopporta il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca. E ti avvisa con una vibrazione quando questi valori sono troppo alti o troppo bassi. Goditi le 96 modalità di allenamento per stare in forma e porti degli obiettivi da raggiungere. Non teme l’acqua grazie alla sua impermeabilità fino a 5 ATM ed è dotato di una batteria che può durare per 14 giorni con una sola ricarica.

Questo è un treno che sta passando veloce e per riuscire a salirci dovrai esserlo anche tu. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Huawei Band 7 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.