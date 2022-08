HUAWEI Band 7 PRECIPITA su Amazon a 49€ ed è assolutamente da avere

96 modalità sportive, funzioni specifiche dedicate alla salute, un design super premium e display pazzesco. HUAWEI Band 7, ultimo wearable gioiello del colosso cinese, non ha rivali nella sua fascia di prezzo. Se a queste caratteristiche aggiungi un corposo sconto, allora l’affare è servito.

Il dispositivo che sembra uno smartband, ma è uno smartwatch, a 49€ circa appena è imperdibile. Lo trovi su Amazon, ma dovrai completare l’ordine velocemente per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

HUAWEI Band 7: il premium al polso costa poco

Uno schermo AMOLED da ben 1,47″ ad altissima visibilità. In ogni momento, puoi controllare dal polso tutte le informazioni che ti servono: notifiche, sport e salute al colpo d’occhio. Scegli fra le 96 modalità sportive a disposizione quella che preferisci e che meglio risponde alle tue esigenze di allenamento. Traccia le tue performance e conserva i dati all’interno dell’applicazione. La certificazione 5ATM ti garantisce massima tranquillità anche con gli sport acquatici.

La salute non potrebbe essere più semplice da gestire, grazie all’ausilio di questo dispositivo. Monitoraggio del battito cardiaco H24, analisi approfondita della qualità del riposo notturno e anche controllo della quantità di ossigeno nel sangue.

Non perdere l’occasione di fare un ghiotto affare, portando a casa un wearable top di gamma come HUAWEI Band 7 a prezzo super accessibile. Completa l’ordine adesso per averlo a 49,99€, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, occasione a tempo limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.