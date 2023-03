Huawei Band 7: ora al PREZZO GIUSTO con le Offerte di Primavera di Amazon

Chi è alla ricerca di una smartband completa a meno di 50 euro può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata all’ottima Huawei Band 7. In occasione delle Offerte di Primavera, infatti, è possibile acquistare la smartband di casa Huawei al prezzo scontato di 49 euro con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto:

Huawei Band 7: a questo prezzo è la smartband da prendere su Amazon

La Huawei Band 7 è una smartband completa, in grado di sostituire un ben più costoso smartwatch grazie alle tante funzioni incluse. Caratterizzata da un ampio display AMOLED da 1,47 pollici, la Huawei Band 7 può contare su varie funzioni per la salute e il benessere, dal monitoraggio continuo di SpO2 alla frequenza cardiaca e fino ad arrivare al tracciamento di 96 modalità di allenamento differenti.

C’è poi una perfetta integrazione con tutti gli smartphone Android 6.0 e iOS 9.0 che rende la smartband utilizzabile in abbinamento a qualsiasi dispositivo. La Huawei Band 7 è anche molto leggera e facile da utilizzare. Da notare anche un’autonomia ben superiore alla media con la possibilità di sfruttare 14 giorni di utilizzo continuato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Huawei Band 7 al prezzo scontato di 49 euro, con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni della scocca. Si tratta di una promozione da cogliere al volo per acquistare una delle migliori smartband per rapporto qualità/prezzo attualmente disponibili sul mercato. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.