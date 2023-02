Huawei Band 7, oggi a soli 49,90€ su Amazon: sconto imperdibile

Pazzesca offerta di Amazon disponibile oggi e ancora per poco tempo. L’incredibile Orologio Smart Huawei Band 7 è disponibile al prezzo di soli 49,90 euro grazie allo sconto del 17%.

Il piccolo dispositivo da polso del marchio Huawei, è provvisto di uno schermo AMOLED da 1,47 inch e pesa circa 16 grammi. Estremamente leggero, le linee del Band 7 sono delineate da cornici ultra-sottili che evidenziano le informazioni da leggere sul display. Con questo orologio potrai utilizzare un numero infinito di servizi e funzioni.

Particolarmente elegante e provvisto di un cinturino ad alta traspirabilità, sembrerà di non indossarlo. Il tuo nuovo HUAWEI Band 7 supporta il monitoraggio automatico e continuo di SpO2 e della frequenza cardiaca. Potrai tenere sempre sotto controllo il tuo livello di ossigeno e la frequenza cardiaca, sia quando fai sport che quando sei a riposo.

Inoltre, il tracker HUAWEI TruSleep 2.0 monitora anche il tuo sonno, evidenziando eventualmente i principali disturbi del riposo. Il piccolo dispositivo è in grado di proporti ben 96 modalità di allenamento differenti.

Dunque, potrai scegliere gli esercizi da svolgere in qualsiasi momento in base alle tue esigenze senza alcun problema. Che tu faccia yoga o ciclismo, il tuo Huawei Band 7 saprà sempre consigliarti l’allenamento giusto. Verranno evidenziati i tuoi progressi e i tempi di recupero in modo da tale da incrementare, nel caso in cui tu lo desideri, l’intensità dell’allenamento.

Non manca il monitoraggio dello stress di HUAWEI TruRelax che ti aiuta in qualsiasi momento ad entrare nella tua comfort zone con esercizi per la respirazione. Visualizzando una particolare icona a quadrifoglio, ti verrà ricordato il momento per bere, riposare, fare attività fisica in modo tale che tu possa intraprendere uno stile di vita con abitudini salutari.

Un prodotto assolutamente incredibile che non potrai lasciarti scappare a questo prezzo. Quindi corri su Amazon e acquista l’Orologio Smart Huawei Band 7 a meno di 50 euro approfittando dello sconto del 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.